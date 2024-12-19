YouTube в России замедлили ещё сильнее

Российские пользователи обратили внимание, что с 15 декабря в стране запустилась третья волна замедления видеохостинга YouTube. Сервис стал работать ещё хуже, а замедлением сайта начали заниматься даже мобильные операторы, которые раньше этого не делали.

Фото: Google

Некоторые пользователи сообщают, что у них перестали грузиться видео на YouTube с мобильного интернета даже при разрешении 144p. Вероятно, до полной блокировки сервиса осталось недолго.

Аудитория YouTube в России может сократиться вплоть до 30% к концу года, если замедление хостинга в стране не прекратится, отмечают аналитики Spektr. Однако российским сервисам будет сложно перебить главное достоинство сервиса — систему рекомендаций роликов.