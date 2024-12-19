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Комедия «Симон» от братьев Андреасян стартует 2 января — первый постер

Комедия «Симон» от братьев Андреасян стартует 2 января — первый постер
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«Кинокомпания братьев Андреасян» объявила, что комедийный сериал «Симон» стартует 2 января 2025 года. Также авторы опубликовали первый постер шоу.

Согласно синопсису, в армянском городе Берд умирает уважаемый строитель Симон. У него остались жена, множество детей и внуков. Но на похороны Симона собираются не только близкие родственники и друзья, но и его любовницы.

В актёрский состав вошли Грант Тохатян, Микаэл Арамян, Сатеник Ахназарян, Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Татьяна Храмова и другие.

«Симон» будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Premier. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Первый постер

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»

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