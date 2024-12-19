Владимир Путин поддержал замедление YouTube в России

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Президент России Владимир Путин подводит итоги года на прямой линии. В ходе мероприятия руководитель страны прокомментировал ситуация с замедлением YouTube на территории РФ.

Путин заявил, что YouTube и Google должны уважать законы России и поменять принципы своей работы, тогда «проблем у них не будет». Коротко говоря, президент поддержал замедление видеохостинга в стране.

Google создавал свою сеть, он создал дочерние компании в России. Он работал с ними, а после того как на Западе начали вводить ограничения, Google сократил их финансирование и поставки техники, создав для себя проблемы. Во-вторых, они должны соблюдать наши законы, не должны допускать злоупотреблений, чтобы достигать политические цели своих правительств… Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. Контролирующая организация предъявляет претензии. И правильно делает.

Также Владимир Путин отметил, что «свято место пусто не бывает», приведя в пример развивающиеся VK, Rutube и Telegram.