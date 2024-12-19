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Новогодняя комедия «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым вышла в кинотеатрах России

19 декабря в России состоялась премьера новогодней комедии «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым. Ленту уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале «Ёлки». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Ёлки 11» по традиции расскажут о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.

В актёрский состав вошли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, Бурак Озчивит, Михаил Трухин и другие. Режиссёрами выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.