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Владимир Путин дал совет блогеру Владу А4 об идеях для роликов

Владимир Путин дал совет блогеру Владу А4 об идеях для роликов
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Президент России Владимир Путин подводит итоги года на прямой линии. В ходе мероприятия самый популярный блогер в стране Влад А4 спросил у Путина, какой контент лучше снимать для подрастающего поколения.

По словам президента, в этом вопросе блогеру нужно руководствоваться чувством ответственности перед своим ребёнком и страной.

Я уверен, что советы здесь бесполезны. Теперь, когда вы стали отцом, чувство ответственности перед своим ребёнком и страной, где ваш ребёнок будет жить, вас сориентируют лучше, чем я это сделаю — по поводу того, что является полезным для наших детей в будущем, а что является вредоносным и недопустимым, и с чем вам надо бороться не по моему указанию, а по зову сердца.

Ко всему прочему, во время прямой линии Владимир Путин поддержал замедление YouTube в России.

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