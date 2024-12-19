«Ждал чего-то более интересного»: депутат Госдумы — о выступлении Влада А4 на прямой линии

19 декабря президент России Владимир Путин подвёл итоги года на прямой линии. В ходе мероприятия самый популярный блогер в стране Влад А4 задал вопрос руководителю страны по поводу YouTube.

Теперь выступление контентмейкера прокомментировал депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, он ждал от блогера «чего-то более интересного». К примеру, Влад А4 мог бы объявить об уходе с американского видеохостинга и призвать своих коллег сделать то же самое.

Конечно, от Влада Бумаги лично я ждал чего-то более интересного, чем вопрос про YouTube. Было бы намного круче, если бы блогер использовал возможность обратиться к президенту, чтобы объявить, что он прекращает вести свой канал на американском видеохостинге и призывает всех других блогеров сделать то же самое. Тем не менее Владимир Путин терпеливо разъяснил блогеру (и, надеюсь, его аудитории), что эту ситуацию должен разруливать не глава государства, а сам YouTube…

Ко всему прочему, во время прямой линии Владимир Путин поддержал замедление YouTube в России.