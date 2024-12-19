Стартовали съёмки комедийного сериала «Канские каникулы» c Ольгой Кузьминой

Пресс-служба стримингового сервиса Okko объявила о старте съёмок комедийного сериала «Канские каникулы» с Ольгой Кузьминой («Кухня»). Также были опубликованы первые кадры с площадки.

Шоу расскажет об учительнице французского языка, живущей роскошной жизнью в Каннах с богатым французом и сыном Петей, которого она родила ещё до переезда в Европу. Внезапно её влиятельный спутник умирает, и женщина, так и не оформившая с ним официальных отношений, остаётся практически без гроша с несовершеннолетним сыном на руках.

В актёрский состав проекта также вошли Степан Риваль, Максим Костромыкин, Ирина Бякова, Сергей Легостаев, Игорь Вуколов и другие.

Сроки и дата премьеры сериала пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko