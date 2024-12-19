В Epic Games Store раздают экшен Vampire Survivors

19 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена Vampire Survivors. Забрать игру себе на аккаунт смогут все геймеры в течение суток, кроме владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

Игровой процесс в рогалике схож с аркадными шутерами для двух стиков: пользователь раздельно управляет передвижением персонажа и направлением стрельбы. Геймеру необходимо только маневрировать между врагами, поскольку цель для стрельбы определяется автоматически. Vampire Survivors вышла в 2021 году и стала хитом.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.