Анонсированы шесть LAN-турниров по CS2 от ESL на 2026 год
Турнирный оператор ESL анонсировал расписание ивентов по Counter-Strike 2 на 2026 год.
В 2026 году организаторы проведут шесть LAN-соревнований, что меньше на один турнир, чем запланировано на 2025 год. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что один из чемпионатов ESL получит статус мэйджора, однако на текущий момент официальной информации по этому поводу нет.
Расписание ивентов от ESL по CS2 на 2026 год:
- 27 января — 8 февраля — турнир #1;
- 23 февраля — 15 марта — турнир #2;
- 12 — 19 апреля — турнир #3;
- 10 — 17 мая — турнир #4;
- 21 сентября — 11 октября — турнир #5;
- 1 — 8 ноября — турнир #6.
Пока неизвестно, где именно пройдут данные соревнования, но даты уже закреплены за ESL.
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