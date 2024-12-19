Анонсированы шесть LAN-турниров по CS2 от ESL на 2026 год

Турнирный оператор ESL анонсировал расписание ивентов по Counter-Strike 2 на 2026 год.

В 2026 году организаторы проведут шесть LAN-соревнований, что меньше на один турнир, чем запланировано на 2025 год. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что один из чемпионатов ESL получит статус мэйджора, однако на текущий момент официальной информации по этому поводу нет.

Расписание ивентов от ESL по CS2 на 2026 год:

27 января — 8 февраля — турнир #1;

23 февраля — 15 марта — турнир #2;

12 — 19 апреля — турнир #3;

10 — 17 мая — турнир #4;

21 сентября — 11 октября — турнир #5;

1 — 8 ноября — турнир #6.

Пока неизвестно, где именно пройдут данные соревнования, но даты уже закреплены за ESL.