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Расписание турниров по Counter-Strike 2 от ESL на 2026 год

Анонсированы шесть LAN-турниров по CS2 от ESL на 2026 год
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Турнирный оператор ESL анонсировал расписание ивентов по Counter-Strike 2 на 2026 год.

В 2026 году организаторы проведут шесть LAN-соревнований, что меньше на один турнир, чем запланировано на 2025 год. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что один из чемпионатов ESL получит статус мэйджора, однако на текущий момент официальной информации по этому поводу нет.

Расписание ивентов от ESL по CS2 на 2026 год:

  • 27 января — 8 февраля — турнир #1;
  • 23 февраля — 15 марта — турнир #2;
  • 12 — 19 апреля — турнир #3;
  • 10 — 17 мая — турнир #4;
  • 21 сентября — 11 октября — турнир #5;
  • 1 — 8 ноября — турнир #6.

Пока неизвестно, где именно пройдут данные соревнования, но даты уже закреплены за ESL.

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