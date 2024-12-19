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Авторы «Ведьмака 4» объяснят, что случилось со способностями Цири

Авторы «Ведьмака 4» объяснят, что случилось со способностями Цири
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После выхода анонсирующего трейлера «Ведьмака 4» в Сети разразились жаркие споры на тему того, что разработчики выбрали Цири на роль главной героини. Также фанаты обратили внимание, что по какой-то причине персонаж не использует в ролике свои способности — к примеру, телепортацию.

По словам продюсера проекта, разработчикам пришлось глубоко копнуть, чтобы объяснить отсутствие у Цири старых способностей и появление новых. Однако конкретного ответа от создателя игры не последовало.

Между третьей частью, в которой она была чересчур сильной, и новой игрой, со способностями из трейлера, что-то определённо произошло. Команде пришлось глубоко копнуть, чтобы объяснить это, поскольку мы уважаем книжный лор и наши предыдущие игры.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Сроки и дата релиза пока не раскрываются.

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