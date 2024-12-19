Всем игрокам Helldivers 2 сделали большой подарок на Новый год

В Helldivers 2 проходит коллаборация с серией шутеров Killzone. Ранее в игре прошёл первый этап кроссовера, который привнёс платный набор с косметическими предметами.

19 декабря в проекте стартовала вторая часть коллаборации: за выполнение боевой задачи геймеры получат бесплатно тематические детали брони, оружие, плащ, стратагему и другие предметы.

Фото: Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК.