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Всем игрокам Helldivers 2 сделали большой подарок на Новый год

Всем игрокам Helldivers 2 сделали большой подарок на Новый год
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В Helldivers 2 проходит коллаборация с серией шутеров Killzone. Ранее в игре прошёл первый этап кроссовера, который привнёс платный набор с косметическими предметами.

19 декабря в проекте стартовала вторая часть коллаборации: за выполнение боевой задачи геймеры получат бесплатно тематические детали брони, оружие, плащ, стратагему и другие предметы.

Фото: Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК.

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