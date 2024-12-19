Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме «Дандадан» продлили на второй сезон — он выйдет летом 2025 года

Аниме «Дандадан» продлили на второй сезон — он выйдет летом 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Авторы аниме «Дандадан» объявили в соцсети X (ранее Twitter) о продлении шоу на второй сезон. Продолжение проекта начнёт выходить в июле 2025 года, однако точная дата пока не раскрывается. Ко всему прочему, был представлен первый постер второго сезона с центральными героями истории.

Аниме «Дандадан» основана на одноимённой манге Юкинобу Тацу. Произведение рассказывает о Момо Аясэ — ученице старшей школы, которая верит в призраков, но не в инопланетян, в противоположность своему знакомому из параллельного класса Кэну Такакуре. Для того чтобы определить, кто прав, они заключают пари и решают по отдельности посетить места, связанные как с оккультизмом, так и со сверхъестественным.

19 декабря состоялась премьера финального эпизода первого сезона — всего в него вошло 12 серий. Аниме получило высочайшие отзывы как от критиков, так и от рядовых зрителей.

Первый постер

Фото: Crunchyroll/Netflix

Материалы по теме
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android