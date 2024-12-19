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Вышел первый трейлер драмы «Свет» от режиссёра «Парфюмера. История одного убийцы»

Вышел первый трейлер драмы «Свет» от режиссёра «Парфюмера. История одного убийцы»
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Вышел полноценный трейлер драматического фильма «Свет» Тома Тыквера — режиссёра «Парфюмера. История одного убийцы» и «Беги, Лола, беги». В ролике показали центральных героев и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале X Verleih AG. Права на видео принадлежат ARP Sélection.

События картины развернутся в Берлине, а сюжет сфокусируется на семье Энгельс, стоящей на грани распада. Всё переворачивается в тот момент, когда в жизни персонажей появляется домработница Фарра из Сирии.

В актёрский состав вошли Ларс Эйдингер, Николетт Кребиц, Эльке Бизендорфер, Юлиус Гаузе, Элиас Элдридж, Тала Аль Дин и другие.

Мировая премьера ленты «Свет» состоится 17 октября 2025 года. Доберётся ли фильм до кинотеатров России, пока неизвестно.

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