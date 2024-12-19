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«Я так измотан. Я устал»: создатель «Игры в кальмара» — о работе над сериалом

«Я так измотан. Я устал»: создатель «Игры в кальмара» — о работе над сериалом
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Создатель сверхпопулярного сериала «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора он заявил, что невероятно измотан и устал от работы над шоу.

По словам Хван Дон Хёка, он даже не думает о своём следующем проекте.

Мне так надоела эта ритмика жизни, когда я постоянно что-то создаю, продвигаю. Так что сейчас я не думаю о своём следующем проекте. Мне просто хочется отправиться на какой-нибудь далёкий остров.

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря в стриминговом сервисе Netflix. Летом корейские журналисты рассказывали, что съёмки заняли 11 месяцев — вместе со вторым сезоном сразу снимали и третий, хотя официального анонса продолжения от авторов пока не было.

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