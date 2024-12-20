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Сериал «Дюна: Пророчество» от HBO продлили на второй сезон

Сериал «Дюна: Пророчество» от HBO продлили на второй сезон
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Холдинг HBO раскрыл будущее сериала «Дюна: Пророчество». Шоу по вселенной Дени Вильнёва официально получит продолжение — анонс второго сезона произошёл ещё до завершения первого.

У продолжения шоу пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, его производство начнётся уже в 2025 году, а премьера может состояться уже в 2026-м.

События «Дюны: Пророчество» разворачиваются за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и фильмов Дени Вильнёва и рассказывают о двух сёстрах Харконнен. Они борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит. Первый сезон шоу завершится 23 декабря.

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