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Продолжение фильма «28 лет спустя» выйдет 16 января 2026 года

Продолжение фильма «28 лет спустя» выйдет 16 января 2026 года
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По данным издания Deadline, второй фильм франшизы «28 лет спустя» получил дату премьеры. Он выйдет в кинотеатрах 16 января 2026 года. Картина выйдет под названием «Храм костей».

Фильм «28 лет спустя» продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. А «Храм костей» продолжит уже «28 лет спустя». По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Главные роли в ленте достались Аарону Тейлору-Джонсону и Джоди Комер. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы. Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.

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