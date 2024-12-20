Премьера фильма «Соник в кино 4» состоится в 2027 году

По данным издания Variety, Paramount Pictures выпустит четвёртый фильм про Соника, который будет называться «Соник в кино 4». ЕГо премьера состоится весной 2027 года, точную дату пока не называют.

Первые две части франшизы в совокупности собрали в мировом прокате $ 725,2 млн. Аналитики ожидают, что триквел тоже покажет отличный результат по сборам.

В триквеле Сонику предстоит столкнуться с Шэдоу (его озвучил Киану Ривз) — творением дедушки Роботника и сильнейшим существом на планете. Самого Роботника вновь сыграл Джим Керри, а самого популярного ежа на планете вновь озвучил Бен Шварц: он же подарил голос Сонику в первых двух частях.