Пятый сезон сериала «Ты» выйдет в 2025 году — появился первый постер

Netflix сообщил, что премьера пятого сезона сериала «Ты» состоится в 2025 году. Вместе с этим компания опубликовала первый постер нового сезона, на котором можно увидеть главного героя Джо и газетные вырезки с персонажами, с которыми он встречался.

Про пятый сезон известно мало. Он завершит историю Джо, начатую ещё в первом сезоне. Какой именно финал ждёт героя, предстоит узнать в следующем году.

Фото: Netflix

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.