Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«У них кинопроизводство впереди»: актёр Артём Ткаченко сравнил съёмки кино в США и России

«У них кинопроизводство впереди»: актёр Артём Ткаченко сравнил съёмки кино в США и России
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Артём Ткаченко, известный по «Гоголю», «Красной королеве», «Индиго» и другим лентам, в интервью «Газете.Ru» поговорил про киноиндустрию в России и сравнил её с Голливудом.

По словам Ткаченко, он бы с радостью попробовал поработать в голливудской студии над каким-нибудь фильмом. Притом Артём уверен, что кинопроизводство в западных странах, особенно в США, развито намного лучше, чем в России.

В голливудском проекте, наверное, я хотел бы сняться просто для того, чтобы посмотреть, как работают на этих площадках. Потому что, несомненно, кинопроизводство у них на много шагов впереди — в организации, может быть, в комфорте артистов.

Актёр также отметил, что во время съёмок фильмов в России на площадке «прихрамывает» культура работы, хотя вести коммуникацию на русском языке, конечно, в разы удобнее.

Материалы по теме
Всё, что известно про игру «Ведьмак 4»
Всё, что известно про игру «Ведьмак 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android