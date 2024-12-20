«У них кинопроизводство впереди»: актёр Артём Ткаченко сравнил съёмки кино в США и России

Актёр Артём Ткаченко, известный по «Гоголю», «Красной королеве», «Индиго» и другим лентам, в интервью «Газете.Ru» поговорил про киноиндустрию в России и сравнил её с Голливудом.

По словам Ткаченко, он бы с радостью попробовал поработать в голливудской студии над каким-нибудь фильмом. Притом Артём уверен, что кинопроизводство в западных странах, особенно в США, развито намного лучше, чем в России.

В голливудском проекте, наверное, я хотел бы сняться просто для того, чтобы посмотреть, как работают на этих площадках. Потому что, несомненно, кинопроизводство у них на много шагов впереди — в организации, может быть, в комфорте артистов.

Актёр также отметил, что во время съёмок фильмов в России на площадке «прихрамывает» культура работы, хотя вести коммуникацию на русском языке, конечно, в разы удобнее.