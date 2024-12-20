В офисе бывшего продюсера группы «Руки вверх!» прошли обыски после обращения Сергея Жукова

По информации «Пятого канала», в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7» прошли обыски по делу о самоуправстве против экс-продюсера «Руки Вверх!» Андрея Черкасова. Причиной этого послужил иск Сергея Жукова против Черкасова.

«Пятый канал» не исключает, что обыски в компаниях Черкасова могут быть связаны с обращением Жукова к главе СК.

Предположительно, полицейские искали предметы и документы, с помощью которых было совершено преступление, предусмотренное частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса (УК) РФ «Самоуправство».

В начале месяца Жуков направил обращение в Следственный комитет с просьбой оказать ему содействие в разблокировке картины на онлайн-площадках. Вдобавок к этому Сергей также подал в Арбитражный суд Москвы три иска к издательству «Джем» о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. Заседания по этим делам назначены на январь 2025 года.