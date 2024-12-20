В PS Store стартовала большая новогодняя распродажа с хорошими скидками на игры

Сегодня в PS Store началась большая новогодняя распродажа. По традиции, она стартует 20 декабря и длится до 17 января, однако некоторые предложения исчезнут уже 7 января.

Скидки получили как новинки вроде Astro Bot, ремейка Silent Hill 2 и LEGO Horizon Adventures, так и более старые игры: иными словами, каждый найдёт что-то своё!

Самые интересные предложения: