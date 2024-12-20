В PS Store стартовала большая новогодняя распродажа с хорошими скидками на игры
Сегодня в PS Store началась большая новогодняя распродажа. По традиции, она стартует 20 декабря и длится до 17 января, однако некоторые предложения исчезнут уже 7 января.
Скидки получили как новинки вроде Astro Bot, ремейка Silent Hill 2 и LEGO Horizon Adventures, так и более старые игры: иными словами, каждый найдёт что-то своё!
Самые интересные предложения:
- Call of Duty: Black Ops 6 — 2099 лир (примерно 6,2 тыс. рублей);
- Astro Bot — 2124 лиры (примерно 6,2 тыс. рублей);
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 1874 лиры (примерно 5,5 рублей);
- Ремейк Silent Hill 2 — 1749 лир (примерно 5,1 тыс. рублей);
- Helldivers 2 — 1119 лир (примерно 3,3 тыс. рублей);
- LEGO Horizon Adventures — 1774 лиры (примерно 5,2 тыс. рублей);
- Final Fantasy 16 — 1574 лиры (примерно 4,6 тыс. рублей);
- Baldur's Gate 3 — 1999 лир (примерно 5,9 тыс. рублей);
- Sekiro: Shadows Die Twice — 234 лиры (примерно 700 рублей);
- Hogwarts Legacy — 787 лир (примерно 2,4 тыс. рублей).
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