Триллер «Служанка» с Сидни Суини и Амандой Сайфред выйдет 25 декабря 2025 года

По данным издания Deadline, триллер «Служанка» с Сидни Суини и Амандой Сайфред выйдет в прокат 25 декабря 2025 года. Лента будет основана на одноимённом романе Фриды Макфадден, за производство проекта отвечает известная кинокомпания Lionsgate.

Сюжет расскажет о девушке по имени Милли, которая устраивается горничной в дом к Эндрю и его жене Нине. Вскоре Милли понимает, что хозяйка настроена к ней недружелюбно и может причинить ей как моральный, так и физический вред.

Снимет картину Пол Фиг, который поставил ленты «Шпион», «Меня зовут Дэвид» и многие другие картины. Сценарий напишет Ребекка Соннешайн.