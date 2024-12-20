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Ана де Армас и Оскар Айзек сыграют в новом сериале про «банановые республики»

Ана де Армас и Оскар Айзек сыграют в новом сериале про «банановые республики»
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По информации издания Deadline, Ана де Армас и Оскар Айзек получили главные роли в новом сериале Дэвида О. Рассела. Пока что у проекта рабочее название Bananas, но его наверняка изменят.

Как отметили журналисты издания, рабочее название отсылает к термину «банановые республики», используемому для описания политически и экономически нестабильных стран в Центральной Америке. При этом дополнительных подробностей о ролях Аны и Оскара или сюжете нет.

Кстати, для Аны де Армас проект Bananas станет дебютом в англоязычном сериале. Что касается кино, то в следующий раз мы увидим её в спин-оффе «Джона Уика» от Lionsgate «Балерина», который выйдет в кинотеатрах 6 июня 2025 года.

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