Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк может сыграть Джин Грей в фильмах Marvel — инсайдер

По информации известного инсайдера Джеффа Снейдера, который периодически делится информацией из мира кино и сериалов, Сэди Синк, звезда сериала «Очень странные дела», присоединится к киновселенной Marvel.

Актриса якобы исполнит роль Джин Грей в составе новых Людей Икс, которые появятся в киновселенной Marvel. Само собой, информация пока не подтверждена, но уже звучит даже немного безумно.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги говорил, что выпускать отдельный фильм про Людей Икс вряд ли будут до следующих двух «Мстителей». Но загвоздка в том, что мутанты могут появиться и раньше — как раз в этих самых двух «Мстителях».