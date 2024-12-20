Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк может сыграть Джин Грей в фильмах Marvel — инсайдер

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк может сыграть Джин Грей в фильмах Marvel — инсайдер
Комментарии

По информации известного инсайдера Джеффа Снейдера, который периодически делится информацией из мира кино и сериалов, Сэди Синк, звезда сериала «Очень странные дела», присоединится к киновселенной Marvel.

Актриса якобы исполнит роль Джин Грей в составе новых Людей Икс, которые появятся в киновселенной Marvel. Само собой, информация пока не подтверждена, но уже звучит даже немного безумно.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги говорил, что выпускать отдельный фильм про Людей Икс вряд ли будут до следующих двух «Мстителей». Но загвоздка в том, что мутанты могут появиться и раньше — как раз в этих самых двух «Мстителях».

Материалы по теме
Советы для новичков Marvel Rivals: как понять игру и научиться тащить?
Советы для новичков Marvel Rivals: как понять игру и научиться тащить?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android