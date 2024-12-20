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Сборы «Гладиатора 2» превысили $ 400 млн

Сборы «Гладиатора 2» превысили $ 400 млн
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20 декабря сборы фильма «Гладиатор 2» превысили отметку в $ 400 млн. Картина постепенно приближается к завершению проката и выходу в цифровых сервисах — это произойдёт уже 24-го числа.

Таким образом, недавняя работа Ридли Скотта, вероятнее всего, уже не сможет преодолеть результат первой части. Оригинальный «Гладиатор» заработал в 2000 году около $ 465 млн без учёта роста стоимости билетов. Оставшуюся часть гигантского бюджета в $ 250 млн студия Paramount будет отбивать уже с помощью показов в онлайн-кинотеатрах.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

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