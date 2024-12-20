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Вышел тизер комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

Вышел тизер комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
Аудио-версия:
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«НМГ Кинопрокат» представляет тизер-трейлер комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» производства ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko. Главная роль досталась Никите Ефремову.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Картина расскажет про рекламщика Даню, страдающего синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё — и счастья ему это не приносит. Внезапно он впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежды найти другую дверь — обратно в мир живых.

Режиссёром и автором сценария картины выступил Александр Фомин. Вместе с Ефремовым в картине снимаются Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.

Премьера ленты в кинотеатрах состоится 6 марта 2025 года.

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