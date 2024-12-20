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Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссёра «Ла-Ла Ленда» — инсайдер

Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссёра «Ла-Ла Ленда» — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман поделился информацией о будущем проекте Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленда», «Вавилона» и «Одержимости». Постановщик готовится к съёмкам своего будущего фильма, в котором главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо.

По данным инсайдера, лента выступит биографической картиной о знаменитом исполнителе опасных трюков Ивеле Книвеле. Он больше всего известен по собственному рекорду Гиннесса — за свою жизнь мужчина сломал более 433 костей, исполняя смертельные номера на мотоцикле. Сценарий фильма уже готов — его написал Уильям Монахэн, известный по «Отступникам». Когда начнётся производство ленты, неизвестно.

Ближайшим фильмом с Леонардо Ди Каприо станет «Одна битва за другой» Пола Томаса Андерсона. Лента до сих пор официально не анонсирована, однако она должна выйти в прокат уже в августе 2025 года.

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