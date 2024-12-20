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Самые популярные фильмы у пиратов России в 2024: Пчеловод, Дом у дороги, Дюна 2, Каскадёры, Чужой и другие

«Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом — самый популярный фильм у российских пиратов в 2024 году
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в 2024 году. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стал боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом — лента вышла в онлайне в конце января и с тех пор пользовалась стабильной популярностью у пиратов, затем выйдя и в российский прокат. На втором месте оказался ещё один боевик — «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом. Замкнула тройку «Планета обезьян: Новое царство» — новый фильм знаменитой франшизы о разумных обезьянах.

В десятку также вошли «Дюна 2» Дени Вильнёва, «Каскадёры» с Райаном Гослингом, исторический эпос «Наполеон» и хоррор «Чужой: Ромул».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в 2024 году

  1. «Пчеловод».
  2. «Дом у дороги».
  3. «Планета обезьян: Новое царство».
  4. «Дюна 2».
  5. «Каскадёры».
  6. «Наполеон».
  7. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
  8. «Чужой: Ромул».
  9. «Охотники за головами: Леденящий ужас».
  10. «Ограбление по-аризонски».
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