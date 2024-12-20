«Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом — самый популярный фильм у российских пиратов в 2024 году

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в 2024 году. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стал боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом — лента вышла в онлайне в конце января и с тех пор пользовалась стабильной популярностью у пиратов, затем выйдя и в российский прокат. На втором месте оказался ещё один боевик — «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом. Замкнула тройку «Планета обезьян: Новое царство» — новый фильм знаменитой франшизы о разумных обезьянах.

В десятку также вошли «Дюна 2» Дени Вильнёва, «Каскадёры» с Райаном Гослингом, исторический эпос «Наполеон» и хоррор «Чужой: Ромул».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в 2024 году