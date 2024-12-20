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Актриса Агата Муцениеце рассказала о режиссёре, который хотел сделать её своей любовницей

Актриса Агата Муцениеце рассказала о режиссёре, который хотел сделать её своей любовницей
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Недавно актриса Агата Муцениеце посетила YouTube-шоу «Сплетница-4» и рассказала о харассменте со стороны режиссёра и продюсера одного проекта. По словам Агаты, инцидент случился, когда она была ещё студенткой.

Муцениеце отметила, что постановщик проекта пригласил её в ресторан и там предложил стать его любовницей. Режиссёр хотел, чтобы актриса жила в арендованной им квартире, а потом они бы вместе полетели на Мальдивы. Агата отказалась, после чего получила много негатива в свою сторону.

Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино, что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали.

После случившегося с актрисой связался агент режиссёра и принёс извинения за неприятный инцидент.

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