Ame перешёл в состав Yakult's Brothers по «Доте» — по слухам, он не хотел играть с JT

Китайский киберспортсмен Ван Ame Чуньюй стал новым игроком команды Yakult's Brothers по Dota 2.
В составе китайского «микса» Ame займёт первую позицию, на которой ранее выступал Цзинь flyfly Чжии, временно ушедший в инактив. Что стало причиной для перестановок, неизвестно.
Состав Yakult's Brothers по «Доте»:
- Ван Ame Чуньюй;
- Жоу Emo Уй;
- Николас zeal Лим Энь Хан;
- Е BoBoKa Чжибяо;
- Цзян 天命 Ань;
- Ван Yakult Хао (тренер).
До этого Ame представлял коллектив Gaozu. По словам инсайдера, звёздный игрок ушёл из команды, потому что не хотел продолжать играть вместе с оффлейнером ростера Тиа JT- Чжун Вэном.
Стоит отметить, что после провального выступления Gaozu на топ-турнире ESL One Bangkok 2024 вокруг команды ходило много слухов об участии в подставных матчах.