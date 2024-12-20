Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ame перешёл в состав Yakult's Brothers по «Доте» — по слухам, он не хотел играть с JT-

Ame перешёл в состав Yakult's Brothers по «Доте» — по слухам, он не хотел играть с JT-
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский киберспортсмен Ван Ame Чуньюй стал новым игроком команды Yakult's Brothers по Dota 2.

В составе китайского «микса» Ame займёт первую позицию, на которой ранее выступал Цзинь flyfly Чжии, временно ушедший в инактив. Что стало причиной для перестановок, неизвестно.

Состав Yakult's Brothers по «Доте»:

  • Ван Ame Чуньюй;
  • Жоу Emo Уй;
  • Николас zeal Лим Энь Хан;
  • Е BoBoKa Чжибяо;
  • Цзян 天命 Ань;
  • Ван Yakult Хао (тренер).

До этого Ame представлял коллектив Gaozu. По словам инсайдера, звёздный игрок ушёл из команды, потому что не хотел продолжать играть вместе с оффлейнером ростера Тиа JT- Чжун Вэном.

Стоит отметить, что после провального выступления Gaozu на топ-турнире ESL One Bangkok 2024 вокруг команды ходило много слухов об участии в подставных матчах.

Материалы по теме
Новая команда Ame прошла на топ-турнир по Dota 2 в Таиланде
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android