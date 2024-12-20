Ame перешёл в состав Yakult's Brothers по «Доте» — по слухам, он не хотел играть с JT-

Китайский киберспортсмен Ван Ame Чуньюй стал новым игроком команды Yakult's Brothers по Dota 2.

В составе китайского «микса» Ame займёт первую позицию, на которой ранее выступал Цзинь flyfly Чжии, временно ушедший в инактив. Что стало причиной для перестановок, неизвестно.

Состав Yakult's Brothers по «Доте»:

Ван Ame Чуньюй;

Жоу Emo Уй;

Николас zeal Лим Энь Хан;

Е BoBoKa Чжибяо;

Цзян 天命 Ань;

Ван Yakult Хао (тренер).

До этого Ame представлял коллектив Gaozu. По словам инсайдера, звёздный игрок ушёл из команды, потому что не хотел продолжать играть вместе с оффлейнером ростера Тиа JT- Чжун Вэном.

Стоит отметить, что после провального выступления Gaozu на топ-турнире ESL One Bangkok 2024 вокруг команды ходило много слухов об участии в подставных матчах.