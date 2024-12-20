Стартовало Beast Games — реалити-шоу в духе «Игры в кальмара» от блогера MrBeast

19 декабря состоялась премьера Beast Games — нового реалити-шоу самого популярного блогера в мире Джимми MrBeast Дональдсона. Для просмотра уже доступны два эпизода, а дебютный выпуск можно посмотреть на канале у самого популярного создателя контента на планете.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

Beast Games — один из крупнейших проектов блогера MrBeast, выполненный совместно с компанией Amazon. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.

В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 13 февраля.