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«Я не знаю, о чём будет фильм»: Том Холланд — о новой картине Кристофера Нолана

«Я не знаю, о чём будет фильм»: Том Холланд — о новой картине Кристофера Нолана
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Британский актёр Том Холланд рассказал, что ему известно о грядущем фильме Кристофера Нолана. Звезда «Человека-паука» исполнит в нём главную роль, однако он до сих пор не знает сюжета ленты.

Холланд заявил, что у него была встреча с Ноланом, где постановщик лишь в общих чертах рассказал, о чём будет картина. Поэтому актёр ждёт, когда режиссёр расскажет о проекте больше деталей и полноценно его анонсирует.

Если говорить совершенно честно… Я не знаю, о чём будет фильм. Я очень взволнован, но всё ещё не знаю деталей. Я встретился с Кристофером Ноланом, и это было потрясающе. Он в общих чертах рассказал, о чём будет фильм. Я уверен, что когда режиссёр будет готов, то поделится всеми деталями.

Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. У картины пока нет синопсиса и даже названия, съёмки стартуют в начале 2025-го. Главные роли в ней также сыграют Мэтт Деймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Роберт Паттинсон.

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