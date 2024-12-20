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Шоу Beast Games от Мистера Биста (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода реалити-шоу Beast Games от блогера MrBeast
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19 декабря состоялась премьера Beast Games — нового реалити-шоу самого популярного блогера в мире Джимми MrBeast Дональдсона и компании Amazon. Проект описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Prime Video. Финал состоится уже 13 февраля.

Расписание выхода Beast Games от блогера MrBeast

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 декабря
2-я серия19 декабря
3-я серия26 декабря
4-я серия2 января
5-я серия9 января
6-я серия16 января
7-я серия23 января
8-я серия30 января
9-я серия6 февраля
10-я серия13 февраля
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