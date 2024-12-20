Расписание выхода реалити-шоу Beast Games от блогера MrBeast
19 декабря состоялась премьера Beast Games — нового реалити-шоу самого популярного блогера в мире Джимми MrBeast Дональдсона и компании Amazon. Проект описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.
В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Prime Video. Финал состоится уже 13 февраля.
Расписание выхода Beast Games от блогера MrBeast
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 декабря
|2-я серия
|19 декабря
|3-я серия
|26 декабря
|4-я серия
|2 января
|5-я серия
|9 января
|6-я серия
|16 января
|7-я серия
|23 января
|8-я серия
|30 января
|9-я серия
|6 февраля
|10-я серия
|13 февраля
Материалы по теме
Комментарии