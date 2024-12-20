Расписание выхода реалити-шоу Beast Games от блогера MrBeast

19 декабря состоялась премьера Beast Games — нового реалити-шоу самого популярного блогера в мире Джимми MrBeast Дональдсона и компании Amazon. Проект описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Prime Video. Финал состоится уже 13 февраля.

Расписание выхода Beast Games от блогера MrBeast