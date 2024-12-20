Фильм «Соник 3 в кино» выйдет в кинотеатрах России 16 января

20 декабря состоялась мировая премьера фильма «Соник 3 в кино» — продолжения саги о знаменитом еже, снятой по мотивам культовой серии видеоигр. К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода студии Paramount с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже опубликовали дату начала показов триквела. Новые приключения Соника выйдут в России 16 января — спустя почти месяц после запуска по всему миру. Ленту можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Столь большая задержка с выходом «Соника 3» в России связана с отказом отечественных кинотеатров от пиратских голливудских картин в новогодние праздники. Решение было принято на фоне просьб российских прокатчиков, которым выделят сеансы для «Волшебника изумрудного города», «Постучись в мою Тверь» и «Финиста: Первого богатыря».