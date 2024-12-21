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Фильм «Крейвен-охотник» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Крейвен-охотник» вышел в кинотеатрах России
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21 декабря в России состоялась неофициальная премьера фильма «Крейвен-охотник» — нового супергеройского фильма Sony Pictures. Ленту можно посмотреть в большинстве киносетей страны спустя полторы недели после мировой премьеры.

По традиции лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Крейвен-охотник» — новая картина в супергеройской киновселенной Sony. Лента рассказывает историю становления одного из главных противников Человека-паука — русского эмигранта Сергея Кравинова в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона. За дебютные выходные лента собрала около $ 28 млн и уже провалилась в прокате.

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