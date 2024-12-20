Фильмы «Соник 3 в кино» и «Муфаса: Король Лев» вышли в кинотеатрах по всему миру

20 декабря в кинотеатрах по всему миру состоялись премьеры двух блокбастеров: «Соник 3 в кино» и «Муфаса: Король Лев». К сожалению, в ближайшее время до российского проката обе ленты не доберутся из-за ухода Paramount и Disney с рынка страны.

В триквеле серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Что касается «Муфасы», то в нём повествование будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики.

Новые приключения Соника выйдут в России 16 января, а дата выхода приквела «Короля Льва» пока неизвестна.