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Харрисон Форд хочет и дальше играть Красного Халка в фильмах Marvel

Харрисон Форд хочет и дальше играть Красного Халка в фильмах Marvel
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Харрисон Форд пообщался с журналистами издания Empire. В ходе разговора актёр заявил, что хочет и дальше играть Красного Халка в фильмах Marvel.

Напомним, роль персонажа Форд уже воплотил в лентах «Капитан Америка: Дивный новый мир» и «Громовержцы».

Я жду нового приглашения [на роль]. Думаю, будет интересно посмотреть, какое развитие этот персонаж получит в дальнейшем, если вообще получит.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в Красного Халка.

«Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет в мировом прокате 14 февраля 2025 года.

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