Согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», «Синяя тюрьма: Блю Лок» стала самым популярным аниме в России. Проект уже на протяжении 11 недель подряд находится в первой пятёрке рейтинга. Ранее продемонстрировать такой результат не удавалось ни одному аниме: «Ван-пис» оставался в топ-5 только три недели, а «Человек-бензопила» — шесть недель.

В период со 2 по 8 декабря анимационный сериал занял первое место и набрал 300 баллов, что позволило ему обойти «Магическую битву» (172 балла) и «Поднятие уровня в одиночку» (260 баллов).

Согласно синопсису, чтобы выиграть чемпионат мира, японская футбольная ассоциация решает нанять загадочного и эксцентричного тренера Дзимпати Эго. Тот в уверенности, что в Японии нет хороших нападающих, создаёт Блю Лок — тюрьму, где триста юных талантливых футболистов соревнуются друг с другом. Победитель получит право стать нападающим национальной сборной, а проигравшим навсегда запретят играть за сборную.

Премьера финального эпизода второго сезона состоится уже 4 января 2025 года.