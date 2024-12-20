Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.3 — авторы раздают по 300 примогемов

Разработчики Genshin Impact показали три промокода с подарками для игроков в рамках прямой трансляции 20 декабря, посвящённой большому обновлению 5.3.

Версия Genshin Impact 5.3 будет доступна игрокам с 1 января 2025 года, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока (донатная валюта) и какой-то игровой ресурс.

Промокоды Genshin Impact к выходу апдейта 5.3

UAMPGJASECZH — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; LT5NH2TTXUHM — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; 4SLPH3BSFVH9 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все коды действуют только до раннего утра 21 декабря , после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

А все новости со стрима 5.3 по Genshin Impact — подробности сюжета, новых героев и награды на Китайский Новый год — можно узнать в нашем отдельном материале.