Что нужно знать про обновление 5.3 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Разработчики Genshin Impact в рамках прямой трансляции раскрыли детали следующего большого обновления 5.3. Версия будет включать в себя финал основного сюжета Натлана и праздник морских фонарей (отсылка на китайский Новый год).

Версия Genshin Impact 5.3 выйдет 1 января 2025 года. Помимо завершения большой сюжетной главы и ежегодного большого праздника, игроки смогут опробовать сразу трёх новых персонажей и ряд временных игровых режимов, а также получат много наград.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В новой версии в игру добавят трёх играбельных героев. Мавуика и Ситлали известны игрокам по сюжету огненной страны Натлан, а Лань Янь появится в игре впервые — молодая девушка из Ли Юэ будет связана с праздником морских фонарей.

Мавуика — пиро-архонт, руководитель Натлана. В игре будет иметь пять звёзд редкости, сможет сражаться с помощью пиро (стихия огня) и двуручного меча, а также будет передвигаться на мотоцикле;

— пиро-архонт, руководитель Натлана. В игре будет иметь пять звёзд редкости, сможет сражаться с помощью пиро (стихия огня) и двуручного меча, а также будет передвигаться на мотоцикле; Ситлали — предсказательница из Натлана также получит пятизвёздочную версию, её стихией будет крио (лёд), а оружием станет катализатор. Персонаж ориентирован на создание щитов союзникам;

— предсказательница из Натлана также получит пятизвёздочную версию, её стихией будет крио (лёд), а оружием станет катализатор. Персонаж ориентирован на создание щитов союзникам; Лань Янь — четырёхзвёздочный персонаж, которого мы встретим в игре впервые. Стихия — анемо (ветер), оружие — катализатор.

Мавуику и Ситлали можно будет получить с помощью молитвы событий только в первой половине патча 5.3.

Фото: HoYoverse

Баннеры Genshin Impact 5.3

В первой половине версии впервые будет сразу два новых героя — и Мавуика, и Ситлали. Баннеры с ними будут идти одновременно, а после — два рерана.

с 1 по 21 января — баннеры Мавуики и Ситлали;

с 21 января по 11 февраля — рераны Клоринды и Арлекино, а также Лань Янь.

Кроме того, по ходу патча 5.3 в игре снова появится Молитва хроник — особый баннер с семью пятизвёздочными персонажами, где со второй попытки вам точно выпадет тот герой или то оружие, которое вы выберете.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Квесты и события в версии 5.3

Основным заданием версии станет финальная часть главы Натлана — вместе с Мавуикой путешественнику предстоит закончить противостояние с Бездной. За прохождение игроки смогут получит 500 камней истока.

Кроме того, новые герои — как Мавуика, так и Ситлали — получат специальные задания легенд, которые смогут лучше раскрыть их характер и особенности.

Вместе с этим будет несколько небольших событий и временных ивентов.

Фото: HoYoverse

Праздник морских фонарей — 2025 в Genshin Impact

Ежегодный фестиваль в Genshin Impact вновь будет представлять собой подготовку к большому празднику в Ли Юэ. Ивент включит в себя сюжетный квест и ряд мини-игр, которые принесут игрокам награды. Среди них:

кооперативная версия тетриса;

новый вариант «военных игр» (автобаттлера);

морские фонари, которые можно будет запускать позже;

возможность сыграть на барабане и укулеле. Режим с музыкой останется в игре навсегда.

Мы познакомимся с Лань Янь и встретим старых друзей, в том числе Ху Тао и Сян Лин — они получат новогодние скины. Новый образ для Сян Лин можно будет получить бесплатно.

Фото: HoYoverse

Кроме того, игроки получат другие награды на китайский Новый год и праздник морских фонарей:

четырёхзвёздочный персонаж из Ли Юэ на выбор игрока (в том числе Лань Янь);

10 молитв за вход в игру во время версии;

1600 примогемов и другие ресурсы на почту;

зелёные крылья в стилистике Xbox в честь выхода игры на консоли.

Фото: HoYoverse

Кроме того, авторы Genshin Impact раскрыли планы на обновления в 2025 году. Был упомянут регион Норд-Край — часть страны Снежная, отсылающей на реальную Россию. Также HoYoverse показала силуэты семи новых персонажей — пяти женщин и двух мужчин.

Фото: HoYoverse

Также по ходу стрима разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы — их можно увидеть и применить в нашем отдельном материале.