Второй сезон «Кибердеревни» выйдет осенью 2025 года — новые кадры

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил, что премьера второго сезона сериала «Кибердеревня» состоится осенью 2025 года. Точная дата пока не раскрывается. Также авторы опубликовали несколько новых кадров с площадки: на них изображены центральные герои истории.

Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. Они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы и полететь в новое путешествие по Солнечной системе.

Второй сезон вновь поставит Сергей Васильев, а главную роль снова исполнит Сергей Чихачёв. Ко всему прочему, сериал получит спецвыпуск, который выйдет уже 22 декабря.

Новые кадры со съёмок:

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»