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Тильду Суинтон наградят за достижения в кино на Берлинском кинофестивале

Тильду Суинтон наградят за достижения в кино на Берлинском кинофестивале
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Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля объявили, что наградят Тильду Суинтон («Майкл Клейтон», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф») за достижения в кино. Актриса станет обладательницей почётного приза «Золотой медведь».

Актёрский талант Тильды Суинтон захватывает дух. Она не только привносит в кино много человечности, сострадания, интеллекта, юмора и стиля, но и расширяет своими работами наши представления о мире. Тильда — один из наших кумиров в современном кинематографе, и она давно стала частью семьи Берлинале.

Тильду Суинтон наградят во время торжественной церемонии открытия кинофестиваля 13 февраля 2025 года. Последним фильмом с участием актрисы стала драма «Комната по соседству» оскароносного Педро Альмодовара.

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