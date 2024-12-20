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Первый тизер «Супермена» набрал 22 млн просмотров за сутки на YouTube

Первый тизер «Супермена» набрал 22 млн просмотров за сутки на YouTube
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Вечером 19 декабря вышел первый тизер фильма «Супермен» Джеймса Ганна. За первые сутки ролик набрал свыше 22,5 млн просмотров на YouTube и возглавил тренды видеохостинга.

Также под роликом почти набрался 1 млн лайков. Судя по комментариям, зрители тепло приняли дебютный трейлер ленты.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Мировая премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.

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