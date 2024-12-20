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Первый тизер «Супермена» набрал 22 млн просмотров за сутки на YouTube

Вечером 19 декабря вышел первый тизер фильма «Супермен» Джеймса Ганна. За первые сутки ролик набрал свыше 22,5 млн просмотров на YouTube и возглавил тренды видеохостинга.

Также под роликом почти набрался 1 млн лайков. Судя по комментариям, зрители тепло приняли дебютный трейлер ленты.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Мировая премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.