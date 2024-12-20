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Анастасию Ивлееву убрали из ремейка «Бриллиантовой руки» из-за Филиппа Киркорова

Анастасию Ивлееву убрали из ремейка «Бриллиантовой руки» из-за Филиппа Киркорова
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Филипп Киркоров рассказал в одной из своих соцсетей, что телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева не появится в ремейке «Бриллиантовой руки» из-за его требования. По словам артиста, он сразу обозначил авторам картины, что не появится в одном кадре с Ивлеевой.

Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Премьера фильма состоится уже 31 декабря.

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