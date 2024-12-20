Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли план поддержки игры в 2025 году

С момента релиза шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 прошёл месяц. В честь данного события разработчики тайтла из украинской студии GSC Game World обратились к фанатам. Авторы поделились, что у них есть большие планы на проект в 2025 году.

Конкретные детали коллектив пообещал раскрыть в начале следующего года. Также команда заявила, что сборник S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone получит на консолях некстген-патч. Ко всему прочему, разработчики выпустят обновления и для оригинальных частей на ПК.

Напомним, 19 декабря для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел апдейт версии 1.1 — это самый масштабный патч для шутера, включающий в себя более 1800 исправлений. Сама игра доступна на ПК и Xbox Series.