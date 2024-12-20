Стартовала раздача 2D-рогалика Astrea: Six-Sided Oracles с механикой игральных кубиков

20 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача 2D-рогалика Astrea: Six-Sided Oracles. Забрать игру себе на аккаунт смогут все геймеры в течение суток, включая владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

Главная особенность Astrea: Six-Sided Oracles заключается в наличии механики игральных кубиков вместо привычных карт. Согласно лору, в мире царили покой и гармония, пока не взошла Багровая заря. В небе заполыхал чудовищный огненный вихрь, в пламени которого сгорела звёздная система. Теперь шестерым смельчакам предстоит обуздать древнюю силу и вернуть былое мироустройство.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.