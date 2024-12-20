Завершились съёмки второго сезона драматического сериала «Чёрное облако»

Пресс-служба Okko объявила о завершении съёмок второго сезона драматического сериала «Чёрное облако». Также авторы опубликовали множество кадров с площадки.

После событий первого сезона в продолжении прошло полгода. Оксана живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для неё, что эта способность, видимо, передалась её дочери.

В актёрский состав вошли Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Мария Мацель, Юрий Колокольников, Виктория Толстоганова, Павел Чернышёв, Алексей Розин, Светлана Камынина, Людмила Чиркова, Филипп Янковский и другие.

Сроки и дата выхода второго сезона пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko