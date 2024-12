Лучшие игры 2024 года от IGN

Журналисты издания IGN опубликовали материал, в котором перечислили лучшие игры 2024 года. В подборку попали Indiana Jones and the Great Circle, Helldivers 2, Dragon Age: The Veilguard, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и другие.

Звание «Игра года» досталось Metaphor: ReFantazio от авторов серии Persona. Как отметили авторы материала, в своём новом проекте разработчикам удалось достигнуть новых высот.

Лучшие игры 2024 года по версии IGN

Indiana Jones and the Great Circle

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Helldivers 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Astro Bot

Dragon Age: The Veilguard

Balatro

Metaphor: ReFantazio

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.