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Новая «Мумия» от режиссёра «Восстания зловещих мертвецов» выйдет весной 2026 года

Новая «Мумия» от режиссёра «Восстания зловещих мертвецов» выйдет весной 2026 года
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что новая «Мумия» выйдет в мировом прокате 17 апреля 2026 года. Режиссёром и сценаристом свежей части серии выступит Ли Кронин — постановщик «Восстания зловещих мертвецов» и «Другого».

«Мумия» рассказывает об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа, проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. Лента представляет ремейк одноимённого фильма 1932 года.

Премьера «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. Несмотря на неоднозначные отзывы, картина обрела коммерческий успех, поскольку собрала более $ 416 млн в мировом прокате.

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