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Team Secret с Паркером вылетела из квалификаций к топ-турниру по Dota 2

Team Secret с Паркером вылетела из квалификаций к топ-турниру по Dota 2
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Новый состав Team Secret покинул закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

Обновлённый ростер «сикретов» с Дэвидом Parker Нихо Флоресом, Ильёй CHIRA_JUNIOR Чирцовым и Михайло MikSa` Йовановичем не смог отобраться на престижный чемпионат в Белграде.

В западноевропейских квалификациях коллективу Клемента Puppey Иванова удалось одолеть лишь Team Greece, однако после этого Team Secret проиграла таким командам, как AVULUS и Zero Tenacity. В итоге «сикреты» сенсационно остановились на 5-6-м месте и лишились шанса пройти на LAN-ивент.

В борьбе за слот на FISSURE PLAYGROUND от Западной Европы продолжают участвовать AVULUS, Nigma Galaxy, Zero Tenacity, MOUZ и Dragon Esports Club.

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